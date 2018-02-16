Лукашенко видит будущее небольших населенных пунктов в создании перерабатывающих предприятий

16 февраля, Слуцк /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит будущее небольших населенных пунктов и городков в создании перерабатывающих предприятий. На этом глава государства акцентировал внимание сегодня во время встречи с работниками дрожжевого завода и сахарорафинадного комбината в Слуцке, передает корреспондент БЕЛТА.
Работники поинтересовались о перспективах развития деревень и о том, что еще нужно предпринять, чтобы молодежь не ехала за длинным рублем в город. На это глава государства сказал, что длинный рубль в городе - тема устаревшая, поскольку конкуренция на городском рынке труда стала очень большой и заработать деньги не так просто. "Не надо думать, что в городе легко", - заметил он.
По мнению главы государства, самая интересная и комфортная жизнь все-таки в агрогородках и в таких небольших городах. При этом Президент считает, что с учетом принимаемых государством усилий жизнь в сельской местности будет становиться все более привлекательной и комфортной.
"Мы предоставили льготы тем, кто открывает свое производство в небольших городках, деревнях. Они практически налогов не платят", - продолжил Александр Лукашенко. И, соответственно, в стране появляется все больше небольших производств.
"Вот это тот путь, когда мы на местах в небольших населенных пунктах, районных центрах будем создавать современные перерабатывающие, промышленные предприятия", - подчеркнул Президент. Речь идет в том числе о предприятиях, которые будут работать на местной продукции.
Он также сказал, что создано немало, но еще больше будет сделано в данном направлении. К примеру, ряд слуцких предприятий модернизированы и производят высококонкурентную продукцию.
"Сама обстановка и возможность получить хорошую работу будут способствовать приземлению людей на месте", - считает Президент. Если будет хорошая зарплата, жилье, то это станет главным аргументом для людей при решении оставаться им жить на месте или же уезжать в большой город. -0-
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