Лукашенко видит будущее небольших населенных пунктов в создании перерабатывающих предприятий

16 февраля, Слуцк /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит будущее небольших населенных пунктов и городков в создании перерабатывающих предприятий. На этом глава государства акцентировал внимание сегодня во время встречи с работниками дрожжевого завода и сахарорафинадного комбината в Слуцке, передает корреспондент БЕЛТА.

Работники поинтересовались о перспективах развития деревень и о том, что еще нужно предпринять, чтобы молодежь не ехала за длинным рублем в город. На это глава государства сказал, что длинный рубль в городе - тема устаревшая, поскольку конкуренция на городском рынке труда стала очень большой и заработать деньги не так просто. "Не надо думать, что в городе легко", - заметил он.

По мнению главы государства, самая интересная и комфортная жизнь все-таки в агрогородках и в таких небольших городах. При этом Президент считает, что с учетом принимаемых государством усилий жизнь в сельской местности будет становиться все более привлекательной и комфортной.

"Мы предоставили льготы тем, кто открывает свое производство в небольших городках, деревнях. Они практически налогов не платят", - продолжил Александр Лукашенко. И, соответственно, в стране появляется все больше небольших производств.

"Вот это тот путь, когда мы на местах в небольших населенных пунктах, районных центрах будем создавать современные перерабатывающие, промышленные предприятия", - подчеркнул Президент. Речь идет в том числе о предприятиях, которые будут работать на местной продукции.

Он также сказал, что создано немало, но еще больше будет сделано в данном направлении. К примеру, ряд слуцких предприятий модернизированы и производят высококонкурентную продукцию.

"Сама обстановка и возможность получить хорошую работу будут способствовать приземлению людей на месте", - считает Президент. Если будет хорошая зарплата, жилье, то это станет главным аргументом для людей при решении оставаться им жить на месте или же уезжать в большой город. -0-

Лукашенко требует удвоить зарплату учителям в ближайшие годы "Надо за будущую пятилетку и оставшееся время заработную плату учителям удваивать. Это не популизм. Учитель у нас сегодня остался главным звеном на селе, в малых городах, районных центрах", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Лукашенко объяснил свое решение об отставке министров спорта и лесного хозяйства "Я не комментирую свои решения, но могу обьяснить их. Вы мои избиратели, и я обязан перед вами объясняться. Думаю, для вас нет ничего нового от Лукашенко: с первых президентских выборов я четко народу сказал, что коррупции в Беларуси быть не может", - отметил Александр Лукашенко.

Лукашенко: мы будем укреплять институт местных Советов Глава государства обратил внимание на важность работы местных Советов депутатов, которые призваны решать насущные вопросы. "Это люди, которые быстрее могут достучаться до начальства, и именно через местного депутата можно быстрее решить имеющуюся проблему", - отметил Александр Лукашенко.

Беларусь намерена выйти на китайский рынок с сахарной продукцией Глава государства отметил, что Китай открыл свой рынок для белорусской мясной и молочной продукции, планируется наладить поставки и по сахару.

Лукашенко поставил задачу оптимизировать сферы образования и здравоохранения "Надо провести серьезную оптимизацию везде - и в образовании, и в здравоохранении", - отметил Александр Лукашенко.

Лукашенко требует четко определить сырьевые зоны выращивания сахарной свеклы Глава государства подчеркнул, что выращивание сахарной свеклы надо перемещать туда, где будет высокая рентабельность, где хозяйства заинтересованы в ее производстве.

Слуцкий дрожжевой завод планирует выйти на полные мощности в 2019 году "Мы завод запустили 29 июня 2017 года, работать начали практически с августа. Да, загрузка на первом этапе пока невысокая: около 23% от имеющихся мощностей. Но мы уже планируем в этом году выйти на 18 тыс. т, в следующем - полностью на производственные мощности", - рассказал Александр Забелло.