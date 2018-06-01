1 июня, Дивин /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит главную угрозу миру в столкновении крупных держав. Об этом он заявил сегодня, общаясь с пограничниками и их семьями при посещении погранзаставы "Дивин" в Кобринском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основная угроза, как я ее вижу, - столкновения интересов крупных государств. Посмотрите, что происходит. Главное столкновение - это США с Китаем. Китайцы поднялись, они вышли в лидеры по многим направлениям. Естественно, американцы не хотят терять лидирующее положение и свой монополизм в мире. По этой линии происходит главное столкновение, - сказал глава государства. - Столкновение между Россией и Западом, Россией и США. Есть трения между Индией и Китаем, очень много проблем между Китаем и Вьетнамом по островам Спратли".

Президент подчеркнул, что эти столкновения в чем-то проявляются. Например, в ситуации в Донбассе и Сирии. "Это уже открытое противостояние", - заметил он.

Что касается Сирии, Александр Лукашенко добавил, что там столкнулись интересы крупных держав. "Лоб в лоб стоят на позициях порой Россия, особенно Иран и США", - заявил белорусский лидер.

"Точно так и в Украине. Мне кажется, что там бы, может быть, и был мир, если бы в этом противостоянии не были заинтересованы другие. Вы знаете кто", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко упомянул трения между США и Евросоюзом в отношении поставок стали и алюминия, отметил использование санкционной политики в решении тех или иных вопросов. "А что такое санкция? Это потеря денег, напряжение в обществе. Каждый защищает свои экономические интересы. Я боюсь, чтобы вот эти торговые и информационные войны не переросли где-то в горячее столкновение, особенно крупных держав, которые имеют определенные ядерные потенциалы. Вот тогда будет жарко всем", - подчеркнул Президент.

Он отметил, что малые и средние государства, которых большинство, не должны, как флюгеры, следовать в русле политики крупных мировых игроков. "Мы должны проводить жесткую политику и вместе выступать за свои интересы", - считает белорусский лидер.

Глава государства упомянул и о ситуации в Украине в плане перспектив развития геополитической обстановки в регионе. По его словам, в этом вопросе есть некоторая неопределенность. "Если Украина будет в НАТО - другая ситуация, если не будет в НАТО, но там возобладают слишком националистические тенденции с ориентацией "воевать со всеми", то это третья ситуация - еще более сложная, - заметил он. - Я часто россиянам говорю, которые боятся, что Украина станет натовской, что, может быть, придут времена, когда мы будем радоваться, что Украина в НАТО, а не стала каким-то бандитским государством, где будут отдельные бандформирования и группировки, - вот там нам мало не покажется: и России, и Беларуси, и всем остальным".-0-