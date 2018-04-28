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Лукашенко: власть должна осуществлять свои функции как следует

Президент 28.04.2018 | 14:25
Во время совещания
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28 апреля, Житковичи /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко настраивает органы местной власти на продолжение кропотливой работы по социально-экономическому развитию страны и обеспечению достойных условий для жизни и работы граждан. Соответствующие задачи глава государства актуализировал сегодня на совещании в Житковичском райисполкоме, на котором присутствовали и руководители предприятий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Думаю, вы услышали разговор. Вы должны понимать, что это не от него исходит - губернатора - и не от председателя райисполкома. Это политика. Сегодня должна быть такая политика. Я вам сказал по большому счету, почему. Чтобы нас не перевернули. Я вам сказал в Послании - нам еще подкинут этих проблем, посмотрите. Но я за вас меньше беспокоюсь. У нас там, в Минске, дай бог удержать ситуацию", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко напомнил о событиях в Армении, где "полыхнула вся страна". "Я с Президентом разговаривал. Он мне позвонил, говорит: Александр Григорьевич, прозевали", - сказал белорусский лидер.

Президент Беларуси подчеркнул, что были и другие причины, которые привели к событиям в Армении, прежде всего серьезные проблемы в экономике страны и с коррупцией. "Почему я особенно губернаторов в последнее время дергаю - если прозевают губернаторы, никто не поправит. Это мне потом надо бежать и закладывать голову. Это центральные люди в стране - губернаторы и мэр Минска. А в его команде все вы, особенно председатели райисполкомов. Смотрите, чтобы мы сами себе не создали проблем", - подчеркнул глава государства.

"Люди должны чувствовать и понимать, что мы стараемся для них что-то сделать. Городок в порядок привели - хорошо. Останавливаться только не надо, а от центра идти на окраину. И требовать от человека результата. Другого не дано, чтобы не потерять страну, - сказал Александр Лукашенко. - И работать надо так, чтобы в нас потом палками не бросали. Поэтому власть должна осуществлять свои функции как следует".

Одновременно Президент предупредил, чтобы перед руководителями на различных уровнях ставились посильные задачи. "Не допускайте головотяпства и дурноты. Хватает у нас работы. Но не надо создавать самим себе проблем. Не дергайте руководителей. Руководитель - это наш актив. Пусть они работают. Всегда надо дать руководителю шанс. Не надо потворствовать, но и перенапрягать излишне не надо", - отметил глава государства.-0-

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Теги
Житковичи, Лукашенко, совещание
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