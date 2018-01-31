Лукашенко вновь назначил Миклашевича председателем Конституционного суда Беларуси

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Петра Миклашевича председателем Конституционного суда Беларуси с последующим согласованием его назначения с Советом Республики Национального собрания. Соответствующий указ подписал глава государства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Законодательством предусмотрено, что председатель Конституционного суда Беларуси назначается Президентом с согласия Совета Республики Национального собрания из числа судей Конституционного суда сроком на пять лет.-0-