Лукашенко: внутренний духовный потенциал народа Беларуси огромен

2 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Внутренний духовный потенциал народа Беларуси огромен. Уверенность в этом высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

"Осознаем, что сохранить белорусскую землю красивой и свободной - это святой долг перед поколениями, подарившими нам мир и свободу, главное обязательство перед детьми и внуками. Убежден, что наш внутренний духовный потенциал огромен. Он помог белорусам и в современной истории, когда мы получили уникальную возможность создать независимое государство без войн и кровопролитий", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко напомнил, что народу Беларуси удалось поднять экономику после перестроечного упадка, пройти испытания мировыми кризисами, закалиться и убедиться в правильном выборе главных принципов белорусского государства - честности, справедливости, равенстве прав и возможностей. "Наша история еще раз подтвердила, что победители бывшими не бывают. Надо только помнить об этом и верить в себя. Наша независимость - прежде всего в сознании каждого", - подчеркнул белорусский лидер.-0-