9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко возложил венок к монументу Победы в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
Цветы к монументу также возложили сыновья главы государства. Были возложены венки от республиканских органов государственного управления, Национального собрания Беларуси, судов, Совета безопасности и Вооруженных Сил, правоохранительных органов, молодежных и общественных объединений, Исполнительного комитета СНГ, представителей иностранного дипломатического корпуса, Белорусской православной и Римско-католической церквей.-0-
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