9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко возложил венок к монументу Победы в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Цветы к монументу также возложили сыновья главы государства. Были возложены венки от республиканских органов государственного управления, Национального собрания Беларуси, судов, Совета безопасности и Вооруженных Сил, правоохранительных органов, молодежных и общественных объединений, Исполнительного комитета СНГ, представителей иностранного дипломатического корпуса, Белорусской православной и Римско-католической церквей.-0-