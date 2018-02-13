Лукашенко: впервые с середины прошлого века мир находится в шаге от глобального противостояния

13 февраля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Впервые с середины прошлого века мир находится в шаге от возникновения глобального противостояния с самыми непредсказуемыми последствиями. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Совета безопасности Республики Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

"Впервые с середины прошлого века мир находится в шаге от возникновения глобального противостояния с самыми непредсказуемыми последствиями. Нас очень беспокоят спекуляции некоторых стран на тему ядерного оружия, милитаризация Восточноевропейского региона, а также беспрецедентное наращивание военного потенциала наших стран-соседей. Это касается как увеличения численности их вооруженных сил, так и расходов на оборону", - обратил внимание Александр Лукашенко.

"Уже давно мы не встречали новый год с таким тревожным настроением, - сказал Президент. - Дело в том, что мир не стал безопаснее. Наоборот, мы наблюдаем расширение географии и масштабов столкновений интересов центров силы. Это обуславливает практически постоянное возрастание нестабильности".

На совещании рассматриваются ключевые вопросы национальной безопасности, планируется оценить работу соответствующих государственных органов в прошедшем году и наметить задачи на ближайшую перспективу. "Для принятия необходимых решений мною дано указание провести данное мероприятие в формате заседания Совета безопасности. Это прежде всего обусловлено особой важностью вопросов, вынесенных сегодня на рассмотрение", - пояснил глава государства.-0-