Лукашенко вручил Благодарность Президента журналистам БЕЛТА Матвееву и Ваньшину

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко сегодня во время приема на старый Новый год вручил Благодарность Президента Беларуси журналистам БЕЛТА.

Благодарностей удостоены начальник и заместитель начальника отдела Белорусского телеграфного агентства Владимир Матвеев и Евгений Ваньшин за высокое профессиональное мастерство, значительный личный вклад в освещение важных событий социально-экономической и общественно-политической жизни страны.-0-

Александр Лукашенко награждает Владимира Матвеева