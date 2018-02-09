Лукашенко вручил награды и Благодарности Президента лучшим хозяйствам и труженикам села

9 февраля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил сегодня государственные награды, Благодарности Президента и подарочные сертификаты лучшим хозяйствам и работникам аграрной отрасли республики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Искренне поздравляю вас с успехами в деятельности. Желаю не просто повторить их в наступающем сезоне, а значительно превзойти. И пусть вам сопутствуют благоприятные погодные условия, работа будет в радость, а земля будет щедрой", - обратился Александр Лукашенко к участникам торжественной церемонии.

За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие агропромышленного комплекса, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, достижение высоких производственных показателей орден Отечества III степени вручен председателю СПК "Доропеевичи" Малоритского района Василию Юхимуку, директору КСУП "Брилево" Гомельского района Аркадию Кобрусеву и трактористу-машинисту КСУП "Нива-Барсуки" Кировского района Александру Петранкову.

В числе награжденных орденом Почета министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, генеральный директор СОАО "Коммунарка" Иван Данченко, директор ОАО "Горкилен" Виталий Евтихович, водитель РУП "Учебно-опытное хозяйство Белорусской государственной сельскохозяйственной академии" Виктор Василевич.

Ряду работников присвоены почетные звания "Заслуженный деятель науки Республики Беларусь" и "Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь".

Благодарность Президента Беларуси за значительный личный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли, достижение высоких производственных показателей, а также подарочные сертификаты были вручены труженикам агропромышленного комплекса Брестской области и Гродненского района.

Кроме того, Благодарностью Президента и подарочными сертификатами отмечены заслуги коллективов работников сельхозпредприятий. В их числе СПК "Лариновка" Оршанского района, ОАО "Агро-Колядичи" Пружанского района, СПК "Свислочь" Гродненского района, КСУП "Совхоз-комбинат "Заря" Мозырского района, ОАО "Городея" Несвижского района и ОАО "Рассвет" имени К.П. Орловского Кировского района.-0-