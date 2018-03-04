Лукашенко вручил награды победителям и призерам "Снежного снайпера"

4 марта, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня участие в церемонии награждения победителей и призеров республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба, передает корреспондент БЕЛТА.
Награды ребятам также вручали олимпийские чемпионы, члены национальной команды Беларуси по биатлону Дарья Домрачева, Ирина Кривко и Динара Алимбекова.
В этом году в "Снежном снайпере" приняли участие более 39 тыс. школьников. Причем в соревнованиях не участвовали подростки, которые обучаются в специализированных учебно-спортивных учреждениях по биатлону и лыжным гонкам.
Юные любители биатлона прошли достаточно долгий путь до финала. Форматы районных и зональных соревнований отличались друг от друга - в зависимости от обеспечения школ необходимым инвентарем и от погодных условий. На областном отборе дети бежали спринтерскую лыжную дистанцию от 1,8 км до 3 км и стреляли лежа на огневом рубеже с расстояния в 10 м.
Финал "Снежного снайпера" состоялся в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи". В нем приняли участие в трех возрастных группах 168 юных спортсменов. Накануне итоговых состязаний для них был организован трехдневный учебно-тренировочный сбор.
Как отметили в Президентском спортивном клубе, с 2017 года финальные соревнования проходят в новом формате, который приблизился к настоящему взрослому биатлону. Поэтому клуб закупил и распространил по регионам более 150 мишенных биатлонных установок и около 100 пневматических винтовок для проведения областных этапов, а также для тренировок наиболее увлеченных биатлоном детей.-0-
Фото Дениса Костюченко и Андрея Покумейко
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