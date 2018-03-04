Лукашенко вручил награды победителям и призерам "Снежного снайпера"

4 марта, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня участие в церемонии награждения победителей и призеров республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба, передает корреспондент БЕЛТА.

Диплом призера

Дарья Домрачева

Награды ребятам также вручали олимпийские чемпионы, члены национальной команды Беларуси по биатлону Дарья Домрачева, Ирина Кривко и Динара Алимбекова.

Биатлонисты Минской области победили в заключительном виде программы "Снежного снайпера" Республиканские соревнования по биатлону "Снежный снайпер" проводятся в Беларуси с 2007 года для популяризации вида спорта и выявления наиболее одаренных детей. Во второй раз соревнования прошли в спорткомплексе "Раубичи".

В этом году в "Снежном снайпере" приняли участие более 39 тыс. школьников. Причем в соревнованиях не участвовали подростки, которые обучаются в специализированных учебно-спортивных учреждениях по биатлону и лыжным гонкам.

Александр Лукашенко на церемонии награждения.

Награждение старшей группы у мальчиков.

Награждение призеров смешанной эстафеты, младшая группа.

Юные любители биатлона прошли достаточно долгий путь до финала. Форматы районных и зональных соревнований отличались друг от друга - в зависимости от обеспечения школ необходимым инвентарем и от погодных условий. На областном отборе дети бежали спринтерскую лыжную дистанцию от 1,8 км до 3 км и стреляли лежа на огневом рубеже с расстояния в 10 м.

Юные биатлонисты Могилевской области победили в смешанной эстафете на "Снежном снайпере" Квартет в составе Валерии Сазанковой, Анны Добровольской, Степана Кучерявого и Никиты Горбачева преодолел дистанцию за 44 мин 32 сек. На вторую строку пьедестала почета поднялись стреляющие лыжники города Минска. Бронзовыми призерами эстафеты стала команда Гродненского региона.

Финал "Снежного снайпера" состоялся в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи". В нем приняли участие в трех возрастных группах 168 юных спортсменов. Накануне итоговых состязаний для них был организован трехдневный учебно-тренировочный сбор.

Александр Лукашенко вручает награды.

Как отметили в Президентском спортивном клубе, с 2017 года финальные соревнования проходят в новом формате, который приблизился к настоящему взрослому биатлону. Поэтому клуб закупил и распространил по регионам более 150 мишенных биатлонных установок и около 100 пневматических винтовок для проведения областных этапов, а также для тренировок наиболее увлеченных биатлоном детей.-0-

Олимпийские чемпионки Динара Алимбекова и Ириной Кривко и Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко среди победителей и призеров соревнований

Фото Дениса Костюченко и Андрея Покумейко