Лукашенко вручил президентскую награду "Славянского базара" Розе Рымбаевой

12 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на церемонии торжественного открытия фестиваля "Славянский базар в Витебске" вручил специальную награду "Через искусство - к миру и взаимопониманию" певице Розе Рымбаевой, передает корреспондент БЕЛТА.

Певица отметила, что эту награду она воспринимает как признание не только ее творчества, но уважение к искусству Казахстана и всей стране. "У Беларуси и Казахстана всегда самые теплые и сердечные отношения. Мы пронесли их через десятилетия", - сказала Роза Рымбаева. Она пожелала народам мира, добра, счастья и процветания.

Роза Рымбаева

Роза Рымбаева - эстрадная певица, актриса и педагог, народная артистка Казахстана, почетный гражданин Астаны. Ее называют золотым голосом Казахстана и поющим соловьем Средней Азии. За время творческой карьеры Роза Рымбаева выпустила 18 сольных альбомов, приняла участие в записи девяти музыкальных сборников.

Певица неоднократно участвовала в мероприятиях "Славянского базара", в разные годы являлась членом жюри на фестивале.

Именная плита народной артистки Казахстана в этом году пополнила коллекцию Площади звезд возле Летнего амфитеатра в Витебске. Церемония открытия памятного знака состоялась в день официального старта XXVII Международного фестиваля искусств и собрала немало поклонников певицы.-0-