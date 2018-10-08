Лукашенко встретился с экс-президентом Украины Виктором Ющенко

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился сегодня с украинским государственным и политическим деятелем, третьим Президентом Украины (2005-2010 годы) Виктором Ющенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть много проблем, которые я готов с вами обсудить, в том числе и по позиции Украины в СНГ. Как известно, Украина фактически заявила о выходе, но официально это событие еще не наступило. И на последнем саммите в Душанбе украинский флаг присутствовал, как всегда. Я так понимаю, что это процесс не одного дня. Наверное, и Украине рвать всякие связи с нашими государствами в отдельности и в целом с СНГ невыгодно. Поэтому будет какой-то процесс. Мою точку зрения вы знаете. Я всегда говорил о том, что выйти проще, чем потом войти, если надо будет. Но это суверенное дело Украины, мы вынуждены с этим считаться", - сказал белорусский лидер.

"По событиям в Украине вы мою позицию знаете. Мы ни в коем случае не хотим вмешиваться в события в Украине. Грубо говоря, это не наше дело, если нас не просят. Хотя, честно скажу, - мы об этом поговорим - влияние событий в Украине на нас очень велико. Особенно в плане, что нас беспокоит, - приток оружия через украинскую границу. Очень много мы изымаем оружия", - отметил глава государства.

По его словам, выявляются факты, когда оружие идет в Беларусь из Украины через Россию. "Когда уголовные дела расследуются, мы тоже такие факты фиксируем. И я Президенту России об этом говорил. Вот это нас больше всего беспокоит", - заявил Президент Беларуси.

"Но могло бы быть намного хуже. И если уж откровенно говорить, нет такой озлобленности в отношении белорусов со стороны украинцев. Нет этого столкновения народного мнения и народов. Вот это самое главное. Это обнадеживает. Это основа наших добрых отношений, - отметил Александр Лукашенко. - Проблем много, и я готов обсудить эти проблемы".

Касаясь двусторонних отношений Беларуси и Украины, глава государства вспомнил и о временах президентства Виктора Ющенко. "Когда сравниваешь нынешние времена… Я уже не только говорю про Украину и Беларусь, - и наши взаимоотношения на постсоветском пространстве. Конечно, это были не худшие времена, особенно между нашими государствами. Мы при всех различиях, разных точках зрения всегда находили какой-то консенсус и выстраивали наши отношения, - заявил Александр Лукашенко. - И это касается не только нас. Как бы ни было сложно, и с Российской Федерацией находили общий язык, взаимоприемлемый, с другими государствами. Всякое было, но в целом всегда мы выходили на позитивный результат. И по товарообороту мы тогда высокими темпами росли. Хоть и сейчас у нас обижаться не на что - прирост товарооборота 20-30%. Кстати, в СНГ еще выше. Второй год такой рост происходит. Было серьезное падение, а сейчас солидный рост и в Евразийском экономическом союзе, и в СНГ в целом. То же самое происходит и с Украиной".

В свою очередь Виктор Ющенко отметил, что в его понимании двусторонние отношения с Беларусью всегда были идеальными и на политическом уровне, и на народном. "Мы всегда находили необходимое взаимопонимание в самых сложных вопросах. Сейчас то, что происходит не только в Украине, я согласен, - это большое испытание, это большая проблема для обустройства и нашей жизни как нации, страны, и соседей, и Европы", - отметил экс-президент Украины.

Виктор Ющенко

По его словам, с одной стороны, в Украине люди стали более консолидированы, чем, например, 5-10 лет назад. "Мы протянули один одному руку больше, чем когда-либо, больше стало единства", - сказал он.

С другой стороны, Виктор Ющенко отметил сложность территориального вопроса, подчеркнув, что простого однокомпонентного решения не может быть найдено. "Очевидно, речь идет про долгосрочный процесс", - считает экс-президент.

Он констатировал, что на фоне всех происходящих событий внутриполитическая жизнь в Украине также сложная, потому как есть много сторон, которые хотят что-то взять из контекста и на этом делать политику. Виктор Ющенко выразил мнение, что по этой причине на предстоящих в Украине президентских выборах может быть самое большое количество кандидатов в истории страны. Он отметил, что острая внутриполитическая дискуссия часто не работает на стабилизацию, но украинский народ проходит очень важную национальную школу.-0-

Виктор Ющенко и Александр Лукашенко