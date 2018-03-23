Лукашенко встретился с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II

23 марта, Тбилиси /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с Католикосом-Патриархом всея Грузии, Архиепископом Мцхетским и Тбилисским, Митрополитом Пицунды и Цхум-Абхазети Илией II, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что на всю жизнь запомнил слова Илии II, сказанные во время прошлого приезда главы государства в Грузию: "Как же долго мы вас ждали здесь".

"Я это помню и очень ценю то, что вы всегда находите время встретиться со мной здесь. А я вам обещаю, что буду постоянно приезжать в ваш прекрасный город и страну. И если будет на то Божья воля и ваша, я обязательно буду встречаться с вами. Для меня это большая радость и ценность. Вы очень уважаемый человек не только в Грузии, но и во всем православном мире, и не только", - сказал глава государства.

Президент передал Илие II приветствие от митрополита Филарета и митрополита Павла.

"Между нашими народами очень добрые и теплые отношения были всегда. Вы для нас не чужие люди. Вы наши истинные братья. И у нас нет другого выхода, кроме как строить самые теплые и добрые отношения уже будучи не в одном государстве", - подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, страны очень многое сделали за последние два-три года в развитии отношений, построили их базу, подписали множество договоров.

"Вы должны знать, что мы всегда будем с вами рядом. Мы готовы поделиться с вами всем тем, что умеем делать", - заверил Александр Лукашенко.

Он также отметил важную роль церкви в обеспечении единства грузинского народа. "Я уже не говорю о недавнем прошлом, в котором грузинская церковь сыграла главную роль в сохранении государственности", - добавил Президент.

Говоря о ситуации в регионе и конфликтах, Президент подчеркнул, что Беларусь выступает только за мирное разрешение всех проблем. Более того, необходимо устанавливать отношения между конфликтующими сторонами, не глядя ни на какие разногласия. "Они могут быть, были и всегда будут. Но при этом надо помнить, что за нами народы и они хотят жить мирно и дружить", - заявил глава государства.

В Беларуси будут всегда стремиться поддерживать добрые отношения, в стране сохраняется межконфессиональные мир и согласие, отметил Президент. "Это наш бренд, хорошая реклама нашей страны - этот мир и покой. И мы будем делать все для того, чтобы не только у наших соседей, но чтобы такой мир и покой были в любом другом государстве. И готовы в этом направлении сделать все то, что захотят эти государства, как это было и в случае с Украиной", - сказал Александр Лукашенко.

Что касается Украины, глава государства выразил уверенность, что народ этой страны в ближайшем будущем справится с существующими проблемами. "Именно народ. Когда политики не могут, тогда приходится вмешиваться народу. Это больно, болезненно, но, видимо, Украина должна пережить и этот этап", - отметил белорусский лидер.

Президент добавил, что любая война начинается с маленькой драки, а уже потом перерастает в войну. "Поэтому всякие подобные силовые телодвижения надо пресекать в корне и не допускать в обществе раздрая", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В свою очередь Илия II тепло приветствовал главу белорусского государства и выразил надежду, что отношения дружбы между Беларусью и Грузией будут развиваться и в будущем, приобретать новые формы. "Мы очень рады, что вы с нами, и надеюсь, что будущие отношения будут развиваться положительно", - сказал он.

Александр Лукашенко и Илия II обменялись памятными подарками и зажгли свечу. Присутствовавший на встрече сын Президента Беларуси Николай исполнил на рояле серенаду Шуберта. Илия II сам сочиняет музыку, и участники также послушали произведения под его авторством.-0-