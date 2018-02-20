Беларусь и Алжир договорились вывести сотрудничество на более высокий уровень

20 февраля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с министром иностранных дел Алжира Абделькадером Мессахелем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Тот уровень отношений, который у нас существует с вашей дружественной нам страной, нельзя признать удовлетворительным. Тем более на фоне падения торгово-экономических связей. В этом и ваша, и наша вина, - считает Александр Лукашенко. - Поэтому я неслучайно в шутку, но вполне серьезно заметил, что вы наконец-то приехали в Минск, рассчитывая на то, что ваш визит даст серьезный импульс развитию наших отношений, и мы хотя бы восстановим тот уровень, который когда-то был между нашими странами".

"Цель моего визита - наладить экономические отношения между странами и сделать их более интенсивными", - заявил министр иностранных дел Алжира Абделькадер Мессахель.

"Мы, если на это будет ваша воля и содействие, готовы по нашим технологиям работать и в сфере промышленности, и в сфере сельского хозяйства. И не просто поставлять вам продукцию, но и создавать соответствующие мощности вместе с вами на территории Алжира", - сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко и Абделькадер Мессахель

Глава государства отметил, что Алжир импортирует большое количество различной сельскохозяйственной продукции, которая производится в Беларуси. "Ваша страна импортирует огромное количество молочных продуктов. А мы, пытаясь диверсифицировать экспорт, ищем свое счастье в Китайской Народной Республике, Венесуэле и еще дальше. Согласитесь, что с точки зрения логистики Алжир выглядит весьма привлекательно", - констатировал Президент.

Александр Лукашенко также выразил уверенность, что странам удастся восстановить прежний уровень военно-технического сотрудничества.

Глава государства рассчитывает, что руководители внешнеполитических ведомств обсудят все проблемные вопросы двустороннего взаимодействия и договорятся о конкретных шагах для развития сотрудничества по названным направлениям. "Ведь с Египтом мы смогли договориться, почему мы не можем с Алжиром договориться?" - задал риторический вопрос Президент.

"Что касается промышленности и нашего автомобилестроения, тракторостроения, сельхозмашиностроения, то должен сказать, что Алжир - гигантская страна, и наша техника, возможности наших строительных компаний и других предприятий придутся как раз по делу в Алжире, - уверен белорусский лидер. - Словом, мы открыты и готовы к любому сотрудничеству с вашей страной".

Абделькадер Мессахель находится с визитом в Минске 19-21 февраля. Это первый визит главы МИД Алжира в Беларусь. В программе пребывания также встречи с руководством белорусского парламента и внешнеполитического ведомства. Запланировано подписание ряда международных документов.

Дипломатические отношения между Беларусью и Алжиром установлены 24 октября 1995 года. Президенты обеих стран встречались в 2000 году на Саммите тысячелетия в Нью-Йорке и в 2006 году на Саммите движения неприсоединения в Гаване. Алжир в разные годы с официальными визитами посещали министры иностранных дел и обороны Беларуси, а также заместители министров иностранных дел, сельского хозяйства и продовольствия. В ноябре 2003 года Беларусь посетил министр промышленности Алжира. Главы внешнеполитических ведомств неоднократно встречались на международных площадках.

В Национальном собрании Беларуси шестого созыва создана рабочая группа по сотрудничеству с Парламентом Алжира.

На рассмотрении алжирской стороны находятся проекты двусторонних соглашений о создании совместной межправительственной комиссии, взаимной защите инвестиций, военно-техническом сотрудничестве, безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам, сотрудничестве в области науки и технологий, образования, ветеринарии, сельского хозяйства.

Потенциал белорусско-алжирского сотрудничества реализован не в полной мере. В значительной степени это обусловлено приоритетом торговли Алжира со странами Европейского союза, где государство пользуется льготными условиями в виде нулевой тарифной ставки.

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Беларусь готова по своим технологиям работать в Алжире в сельском хозяйстве и промышленности "Мы, если на это будет ваша воля и содействие, готовы по нашим технологиям работать и в сфере промышленности, и в сфере сельского хозяйства. И не просто поставлять вам продукцию, но и создавать соответствующие мощности вместе с вами на территории Алжира", - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко рассчитывает на восстановление уровня белорусско-алжирских отношений "Тот уровень отношений, который у нас существует с вашей дружественной страной, нельзя признать удовлетворительным. Тем более на фоне падения торгово-экономических связей. В этом и ваша, и наша вина", - считает Александр Лукашенко.