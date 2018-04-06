Лукашенко встретился с министром обороны Китая

6 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с членом Центрального военного совета, членом Госсовета, министром обороны Китайской Народной Республики Вэем Фэнхэ.

С 2013 по 2017 год состоялось семь визитов руководства Минобороны Беларуси в КНР и 11 раз делегации руководства военного ведомства Китая посетили Беларусь. На плановой основе проводятся совместные тренировки подразделений сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси и подразделений воздушно-десантных войск Китая. Две тренировки проведены в Беларуси, одна - на территории КНР.

С 2000 года 277 китайских военнослужащих получили дипломы Военной академии Беларуси. В свою очередь в учебных заведениях Народно-освободительной армии Китая прошли обучение на безвозмездной основе 77 военнослужащих Вооруженных Сил Беларуси.

Согласно представленной к встрече информации, перспективные направления военного сотрудничества двух стран включают обучение китайских военнослужащих в Военной академии и на военных факультетах высших учебных заведений Минобороны Беларуси, обучение белорусских военнослужащих в учреждениях образования КНР, проведение совместных учений и тренировок. Кроме того, Китай неоднократно предоставлял Беларуси безвозмездную военную помощь. Так, в октябре 2017 года было подписано соглашение о предоставлении такой помощи на сумму $4,5 млн. В настоящее время согласовывается перечень поставляемого имущества.

В целом в военно-технической сфере между Беларусью и Китаем заключено пять международных договоров. Координация двустороннего военно-технического сотрудничества осуществляется в рамках работы Белорусско-Китайского комитета по сотрудничеству в области вооружения и военной техники.-0-