Лукашенко встретился с министром по делам дворца Президента Сирии

5 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с министром по делам дворца Президента Сирийской Арабской Республики Мансуром Аззамом, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства тепло поприветствовал сирийского гостя: "Хорошо, что вы приехали в Беларусь, для нас это очень полезно, что называется, из первых уст узнать, как живет сегодня уважаемый нами сирийский народ, Президент Сирии и какова ситуация в стране".

Мансур Аззам подчеркнул, что для него большая честь встретиться с Александром Лукашенко. "И это свидетельство тех теплых отношений, которые связывают президентов двух стран. Я бы хотел передать вам письмо от Башара Асада", - отметил министр.

Он также рассказал о нынешней непростой ситуации в Сирии и тех огромных потерях, в первую очередь человеческих, которые понес сирийский народ. Сирийский представитель также отметил большую роль Президента Сирии, вокруг которого сплачивается народ. Мансур Аззам более подробно сказал о ситуации в районе Дамаска, а также о предпринимаемых страной шагах для мирного развития.

Сирийский гость посещает Беларусь 1-5 апреля. Состоялись его встречи с главой Администрации Президента Натальей Кочановой, министром образования Игорем Карпенко, председателем Несвижского райисполкома Геннадием Соловьем. Мансур Аззам также побывал на МАЗе, в многофункциональном культурно-спортивном комплексе "Минск-Арена", Национальном художественном музее, Национальной библиотеке, Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, Национальном академическом Большом театре оперы и балета, Национальном историко-культурном музее-заповеднике "Несвиж".

Торгово-экономическое сотрудничество двух стран развивается при доминировании белорусского экспорта. В минувшем году товарооборот составил $44,3 млн: экспорт - $36,9 млн, импорт - $7,4 млн. Экспорт в Сирию формируется поставками грузовых автомобилей, сухого молока, сливочного масла, лекарственных средств. Основные статьи импорта - хлопковое волокно, фрукты, цитрусовые. Действует совместная белорусско-сирийская комиссия по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Шестое ее заседание состоялось в Минске в 2015 году, в настоящее время согласуются место и сроки проведения седьмого заседания.-0-

Лукашенко встретился с министром по делам дворца Президента Сирии Глава государства тепло поприветствовал сирийского гостя: "Хорошо, что вы приехали в Беларусь, для нас это очень полезно, что называется, из первых уст узнать, как живет сегодня уважаемый нами сирийский народ, Президент Сирии и какова ситуация в стране".