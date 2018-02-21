Лукашенко: Беларусь твердо привержена Целям устойчивого развития

21 февраля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с первым заместителем Генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы будем для вас, для всех нас - Организации Объединенных Наций - надежной опорой. В этом вы должны быть уверены. Не только потому что я лично очень уважаю нынешнего Генсекретаря, не только потому что Организация Объединенных Наций - это та площадка, где мы можем открыто говорить о наших проблемах. Но еще и потому, что вы, мы все нацелены на ликвидацию неравномерного развития, на ликвидацию бедности, создание настоящего многополярного мира", - сказал Александр Лукашенко.

"Я не стану говорить о том, что мы сделали в Беларуси для того, чтобы заслужить эту встречу, чтобы доказать нашу приверженность Целям устойчивого развития. Вы это уже, наверное, хорошо знаете, да и наши коллеги вам об этом расскажут. Мы твердо привержены этой идее, как и вы, потому что уверены в том, что причиной всех неурядиц, в том числе самой большой проблемы - терроризма, является именно неравномерное развитие государств, что порождает прежде всего бедность. Мы придерживаемся той формулы, что дай человеку работу - он никогда не возьмет винтовку в руки", - подчеркнул Александр Лукашенко.

На встрече также присутствовали исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН Ольга Алгаерова и постоянный координатор ООН/ПРООН в Беларуси Санака Самарасинха.

Амина Мохаммед прибыла в Минск для участия в Региональном форуме национальных координаторов по Целям устойчивого развития. Она также провела встречи с руководством Совета Республики и Министерства иностранных дел, посетила Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов.

Региональный форум национальных координаторов по Целям устойчивого развития проходит в Минске 21-22 февраля по инициативе белорусской стороны и при содействии Организации Объединенных Наций. Мероприятие собрало делегации более чем из 40 стран Европы и Центральной Азии. Высокие должностные лица и представители международных организаций обменяются опытом по достижению ЦУР, обсудят проблемные вопросы выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Беларусь является активным членом ООН и использует потенциал организации для продвижения национальных интересов, поддержания дружеских и партнерских связей с другими государствами. Несколько белорусских инициатив, имеющих объединительный характер, прочно входят в повестку дня ООН.

Например, еще в 2005 году на саммите ООН Александр Лукашенко выдвинул знаковую инициативу о формировании глобального партнерства по борьбе с торговлей людьми. За страной прочно закрепилась лидирующая роль в международном чернобыльском сотрудничестве. Беларусь продвигает в ООН интересы государств со средним уровнем дохода, по ее инициативе с 2015 года в штаб-квартире организации действует Группа друзей семьи, ведется работа по углублению международного взаимодействия в борьбе с терроризмом. Кроме того, Беларусь вносит активный вклад в многосторонний процесс в области разоружения, ее представители выполняют задачи в составе миротворческой миссии ООН в Ливане.-0-

Беларусь всегда будет надежной опорой для ООН - Лукашенко "Мы будем для вас, для всех нас - Организации Объединенных Наций - надежной опорой. В этом вы должны быть уверены", - сказал Александр Лукашенко.

Лидерство Беларуси на площадке ООН востребовано как никогда - Мохаммед "Ваше лидерство сейчас востребовано как никогда. Лидерство и тот голос за многополярность, за многостороннее решение проблемных вопросов, которые поднимает Беларусь на международной арене", - сказала Амина Мохаммед.