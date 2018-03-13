Лукашенко встретился с послом Индии по случаю завершения его дипмиссии

13 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Беларуси Панкаджем Саксеной по случаю завершения его дипломатической миссии в республике, передает корреспондент БЕЛТА.

Панкадж Саксена возглавлял индийскую дипмиссию в Минске с октября 2015 года.

Позиции Беларуси и Индии близки или совпадают по основным вопросам международной повестки дня. Конструктивный характер носит взаимодействие по правозащитной тематике в ООН.

Индия является наиболее крупным и перспективным торговым партнером Беларуси в Южной Азии. В 2017 году объем экспорта белорусских товаров в Индию составил свыше $308 млн, что на 13% больше, чем в 2016 году. Основная экспортная продукция - калийные удобрения, которые достигают 76% в общем объеме поставок. А без учета калия экспорт белорусских товаров на индийский рынок возрос почти в 1,9 раза в основном благодаря увеличению поставок химической продукции.

По итогам визита на высшем уровне в Индию в сентябре 2017 года стороны договорились работать над тем, чтобы вывести двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства. Индия признала ключевую роль Беларуси в регионе Центральной и Восточной Европы. Во время визита Александра Лукашенко достигнуты договоренности по локализации в Индии производств ведущих белорусских машиностроительных брендов - "Гомсельмаша", МТЗ, МАЗа, а также созданию центров демонстрации белорусских технологий и подготовки профессионально-технических кадров, наращиванию производства в Беларуси лекарственных средств с использованием индийских технологий, поставкам калийных удобрений, в сферах добычи полезных ископаемых, транспорта и инфраструктуры, текстильной промышленности, туризма. Данные договоренности нацелены в том числе на вхождение Беларуси в государственные программы Индии по поддержке национального производства, создание инфраструктуры.

В январе 2018 года состоялся первый раунд переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индией.

Кроме того, Беларусь и Индия условились проработать варианты освоения индийской кредитной линии в $100 млн в особой экономической зоне "Бремино-Орша" для организации выпуска товаров для реализации на рынках ЕАЭС и ЕС.-0-