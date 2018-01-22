Лукашенко встретился с послом Пакистана

22 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился сегодня с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан Масудом Ханом Раджой по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране, передает корреспондент БЕЛТА.

В повестке дня встречи - вопросы развития белорусско-пакистанских связей, в том числе торгово-экономического сотрудничества. Так, за 2014-2017 годы существенно расширена договорно-правовая база отношений. Во время взаимных визитов было подписано 80 документов, в том числе Исламабадская декларация белорусско-пакистанского партнерства, Договор о дружбе и сотрудничестве между Беларусью и Пакистаном, Соглашение о научной и промышленной кооперации.

Во время официальных визитов были проведены четыре белорусско-пакистанских деловых и инвестиционных форума. Кроме того, сторонами созданы рабочие группы для решения вопросов по линии профильных министерств и ведомств.

В январе-ноябре 2017 года двусторонний товарооборот увеличился почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил $65,5 млн. При этом в Пакистан было экспортировано белорусских товаров на $56,2 млн (рост почти 47%). Импорт же составил $9,3 млн (снизился на 25%). Таким образом, сальдо двусторонней торговли сложилось положительным для Беларуси в размере $46,8 млн.-0-