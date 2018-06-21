Лукашенко встретился с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций

21 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на стадионе "Динамо" в Минске встретился с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьяном Коэ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я свою часть обещания выполнил. Стадион сделали. Теперь нам надо организовать здесь крепкие, хорошие соревнования", - сказал глава государства. В этой связи он напомнил о планах по проведению в Беларуси первого в мировой истории легкой атлетики международного легкоатлетического матча сборных Европы и США в сентябре 2019 года.

"Вы более чем выполнили, вы во многом перевыполнили свое обещание. Не только в том, что касается стадиона. Конечно, мы это обсуждаем, и это большая помощь. Все, что мы делаем здесь, очень важно, потому что мы не только создаем возможности для спортсменов, но и для молодого поколения, молодых ребят, которые могут стать спортсменами в будущем", - заявил Себастьян Коэ.

"Спасибо большое. Мне очень приятно, что мы друг перед другом держим слово", - ответил Президент Беларуси.

Себастьян Коэ также отметил значительный вклад белорусской стороны в вопросы борьбы с допингом и выполнение взятых на себя обязательств. "Мы обсуждали эту тему два года назад. И здесь вы тоже сдерживаете слово", - сказал он.

"Я знаю, какой вы ярый сторонник этой борьбы. Поэтому после разговора с вами мы сразу на законодательном уровне приняли все решения по недопущению допинга в нашей стране", - подчеркнул Александр Лукашенко.

На встрече также присутствовал президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен.-0-