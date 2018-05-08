Лукашенко встретился с руководством китайской корпорации "СИТИК Групп"

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился сегодня с руководством китайской корпорации "СИТИК Групп", делегация которой во главе с ее президентом Ван Цзюном посещает Беларусь 7-10 мая, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочу поблагодарить вас за те проекты, которые вы реализовываете в Беларуси. Очень хорошо, что мы перешли от простого кредитования по отдельным направлениям к прямому инвестированию в те или иные объекты, - отметил Александр Лукашенко. - Учитывая те проекты, которые вы здесь осуществляете, можно сказать, что вы частый гость у нас".

Александр Лукашенко

По словам главы государства, это говорит о том, что Китай и Беларусь готовы работать вместе и развивать сотрудничество. "Что вы не просто рассчитываете на нас, но и верите, что построенные здесь объекты всегда будут объектами собственности и китайских компаний, и белорусских, с которыми вы работаете. Мы гарантировали и будем гарантировать всегда вашу собственность на белорусской земле", - заверил Александр Лукашенко.

Президент также заметил, что его нынешняя встреча с делегацией "СИТИК Групп" особенная, поскольку проходит в канун Дня Победы. "Знаю, как вы трепетно относитесь к победе китайского народа над империализмом. Вы цените итоги Второй мировой войны и тот вклад, который внес в разгром нацизма Советский Союз", - добавил белорусский лидер.

Во время встречи

"Пока полуторамиллиардный китайский народ помнит о Победе, об итогах Второй мировой войны, до тех пор никому не удастся закрыть глаза на итоги этой победы. Вы тогда потеряли более 30 млн человек (больше, чем весь Советский Союз) в той страшной войне в борьбе с империализмом", - обратил внимание глава государства.

Ван Цзюн рассказал Александру Лукашенко о реализации текущих проектов в Беларуси и возможных направлениях для развития сотрудничества. В частности, обсуждались итоги строительства завода "БЕЛДЖИ", модернизация Оршанского льнокомбината. "Мы с полным успехом завершили все работы и получили положительные оценки со стороны белорусских партнеров, - отметил китайский бизнесмен. - Такие результаты были бы невозможны без поддержки белорусского правительства и наших партнеров".

Ван Цзюн

Корпорация "СИТИК Групп" готова расширять сотрудничество с белорусской стороной в новых сферах, в том числе финансовой и сельскохозяйственной. "Мы видим очень большую перспективу в дальнейшем развитии бизнеса в Беларуси", - сказал Ван Цзюн журналистам по итогам встречи с Президентом Беларуси.-0-