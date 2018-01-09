Лукашенко выразил благодарность всем участникам благотворительной акции "Наши дети"

9 января, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко благодарен всем участникам новогодней благотворительной акции "Наши дети". Об этом глава государства заявил сегодня на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", специальных премий деятелям культуры и искусства, "Белорусский спортивный Олимп", передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы посмотрите: начиная с католического Рождества и заканчивая старым Новым годом, буквально все, от предпринимателей до государственных служащих и военных, у детей - и вчера, и сегодня, и завтра. Это прекрасно, так должно быть. Хотелось бы, чтобы не только один период в этой жизни, - сказал Александр Лукашенко. - Я благодарю всех, тысячи и тысячи людей, кто отозвался на эту акцию и побывал у детей, которые нуждаются в помощи".

Глава государства отметил, что всех участников акции не наградишь и не выведешь на сцену - тех, кто отозвались на призыв Президента и поехали в рождественские и новогодние праздники к детям, очень много. "Вы не представляете, если вы этого не видели, как светятся радостью глаза ребенка, он на всю жизнь запомнит, что к нему пришли, его поздравили. Он понимает, что нужен этому государству", - подчеркнул белорусский лидер.

Ежегодная новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит под патронатом Президента Беларуси. Во время нее руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов, предприниматели посещают детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские больницы, оказывают им помощь в решении существующих проблем, вручают детям подарки.-0-