Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Эдуарда Зарицкого

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста Беларуси Эдуарда Зарицкого. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Белорусская культура потеряла талантливого композитора и доброго человека, подарившего нам музыку своей души. Эдуард Борисович оставил большое наследие - замечательные мелодии, украсившие многие спектакли, кинофильмы и телепрограммы, любимые нами песни, ставшие визитной карточкой коллективов и исполнителей разных поколений", - говорится в соболезновании.

Глава государства подчеркнул, что творчество Эдуарда Зарицкого является частью духовного богатства страны, а жизнь - вдохновляющим примером для коллег и преданных поклонников.-0-