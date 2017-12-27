Лукашенко выразил соболезнования родным и близким композитора Владимира Шаинского

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким выдающегося композитора современности, народного артиста РСФСР Владимира Шаинского. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Из жизни ушел человек огромного таланта, который стал настоящим кумиром для миллионов слушателей. Его музыка вдохновляла и всегда дарила исключительно положительные эмоции", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко подчеркнул, что песни Владимира Шаинского пользуются заслуженной и искренней любовью представителей разных поколений из многих стран.-0-