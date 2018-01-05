Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Людмилы Ефимовой

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народной артистки Беларуси Людмилы Ефимовой. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Свою судьбу она связала с музыкальным искусством, посвятив ему все душевные силы, талант и вдохновение. Ее творческая деятельность стала неоценимым вкладом в историю современной культуры, духовную сокровищницу Беларуси", - говорится в соболезновании.
Александр Лукашенко подчеркнул, что именно под руководством Людмилы Ефимовой Государственная академическая хоровая капелла им. Г.Ширмы приобрела широкую известность и признание как в Беларуси, так и за ее пределами.-0-
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