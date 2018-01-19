Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью узбекских граждан при возгорании автобуса

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиееву, семьям погибших узбекских граждан в результате возгорания автобуса в Актюбинской области Республики Казахстан, а также всему узбекскому народу. Об этом БЕЛТА сообщили в
В соболезновании говорится, что в Беларуси с глубокой болью восприняли это трагическое известие.-0-
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