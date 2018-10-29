Лукашенко выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Индонезии

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с крушением пассажирского самолета авиакомпании Lion Air. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства подчеркнул, что известие о многочисленных человеческих жертвах в результате трагедии восприняли в Беларуси с глубокой болью и печалью.
Александр Лукашенко адресовал слова поддержки родным и близким погибших, а также всему народу Индонезии.-0-
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