Лукашенко выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами извержения вулкана в Гватемале

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Гватемалы Джимми Моралесу в связи с многочисленными жертвами в результате извержения вулкана Фуэго в городе Сан-Мигель-Лос-Лотес. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"От имени белорусского народа и себя лично позвольте выразить искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелать скорейшего выздоровления потерпевшим, а также передать вам и всему народу Гватемалы слова поддержки в тяжелое для страны время", - говорится в соболезновании.-0-