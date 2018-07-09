Лукашенко выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами наводнений в Японии

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Императору Японии Акихито в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате наводнений и оползней на западе страны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В это тяжелое для вашей страны время от имени белорусского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования и передаю слова поддержки вам, родным и близким погибших, а также всем потерпевшим от удара стихии", - говорится в соболезновании.-0-