Лукашенко выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами землетрясений в Индонезии

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями в результате сильных землетрясений в провинции Западная Нуса-Тенгара. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с большой болью и печалью восприняли известия об этой трагедии.
"От имени белорусского народа и себя лично посылаю искренние соболезнования вам, родным и близким погибших, а также желаю скорейшего выздоровления потерпевшим", - говорится в соболезновании.-0-
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