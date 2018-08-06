Лукашенко выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами землетрясений в Индонезии

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями в результате сильных землетрясений в провинции Западная Нуса-Тенгара. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с большой болью и печалью восприняли известия об этой трагедии.

"От имени белорусского народа и себя лично посылаю искренние соболезнования вам, родным и близким погибших, а также желаю скорейшего выздоровления потерпевшим", - говорится в соболезновании.-0-