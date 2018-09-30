Лукашенко выразил соболезнования в связи с разрушительными землетрясениями и цунами в Индонезии

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Индонезии Джоко Видодо, родным и близким погибших в результате серии землетрясений и сильного цунами в провинции Центральный Сулавеси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул, что известие о разрушениях и многочисленных жертвах этих трагедий в Беларуси восприняли с глубокой болью и печалью.

Александр Лукашенко выразил слова поддержки всем потерпевшим, а также пожелал скорейшего восстановления затронутым стихией регионам.-0-