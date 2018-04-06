Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагической гибелью людей на шахте в Грузии

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Грузии Гиоргию Маргвелашвили и семьям людей, трагически погибших в результате обрушения свода на шахте "Миндели". Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Как сообщалось, трагедия произошла в городе Ткибули. В результате происшествия погибли шесть человек, трое травмированы. Согласно предварительным данным, в шахте деформировалась стена, что привело к обрушению свода. Ведется расследование инцидента, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности".
По решению правительства Грузии 6 апреля в стране объявлен Днем траура. На всех административных зданиях спущены флаги.-0-
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