Лукашенко выразил соболезнования в связи с жертвами штормов и пожара на Филиппинах

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Республики Филиппины Родриго Дутерте, народу этой страны и семьям погибших в результате штормов и пожара в городе Давао. Об этом БЕЛТА сообщили в
"В Беларуси с большой печалью восприняли известие о катастрофических последствиях тропических циклонов, которые обрушились на Филиппины и привели к многочисленным человеческим жертвам и масштабным разрушениям, - говорится в соболезновании. - Также в нашей стране с болью узнали о пожаре в торговом центре города Давао, в результате которого погибло почти 40 человек".
Глава государства пожелал потерпевшим скорейшего выздоровления, а стране - возвращения к обычному образу жизни.-0-
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