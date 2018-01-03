Лукашенко выразил соболезнования в связи с жертвами трагического ДТП в Перу

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Перу Педро Пабло Кучински Годарду, народу этой страны, родным и близким трагически погибших в аварии недалеко от Лимы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В Беларуси с глубокой печалью и болью восприняли сообщение о многочисленных жертвах в результате падения в пропасть пассажирского автобуса недалеко от города Лима", - говорится в соболезновании.-0-