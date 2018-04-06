Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью белорусского тяжелоатлета Александра Курловича

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким двукратного олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного работника физической культуры и спорта Беларуси Александра Курловича. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Примите мои глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося атлета и прекрасного человека", - говорится в соболезновании.

Президент подчеркнул, что Александр Курлович вписал яркие страницы в историю олимпийского движения, прославляя Беларусь на международных соревнованиях. "Обладатель 12 мировых рекордов, человек огромного таланта, силы воли и щедрой души Александр Николаевич после завершения карьеры посвятил свою жизнь развитию спорта и пропаганде олимпийских идеалов среди подрастающего поколения", - отметил глава государства.-0-