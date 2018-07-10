Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Дементея

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью белорусского государственного деятеля Николая Дементея. Об этом БЕЛТА сообщили пресс-службе белорусского лидера.

"Ушел из жизни видный государственный деятель, настоящий патриот, преданный родной Беларуси. Николай Иванович Дементей прошел достойный трудовой путь от простого труженика села до крупного политического деятеля", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко отметил, что Николай Дементей проявил себя как честный и принципиальный руководитель, опытный хозяйственник, настоящий лидер, способный объединять людей и вести за собой к цели.

"Светлая память и бесконечная благодарность ему за пример самоотверженного служения Отечеству", - подчеркнул глава государства.-0-