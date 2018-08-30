Лукашенко выразил соболезнования Валентине Матвиенко в связи со смертью ее супруга

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонном разговоре с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко выразил ей глубокие соболезнования в связи со смертью супруга - Владимира Матвиенко. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в
Слова поддержки глава государства также передал всем родным и близким Владимира Матвиенко.-0-
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