Лукашенко: высокий уровень политических связей с Пакистаном станет фундаментом торгово-экономического сотрудничества

22 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Высокий уровень белорусско-пакистанских политических связей является фундаментом для развития торгово-экономического сотрудничества. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко 22 января во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан в Беларуси Масудом Ханом Раджой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Президент тепло поблагодарил дипломата, который завершает свою дипломатическую миссию в Беларуси, за его вклад в развитие дружественных белорусско-пакистанских связей. Александр Лукашенко также отметил, что у него сложились очень хорошие контакты с руководством Пакистана, и выразил надежду, что еще не раз удастся встретиться и обсудить перспективы развития двусторонних контактов.

"Перед нами стоят непростые задачи - мы создали фундамент наших отношений, и теперь надо наращивать прежде всего торгово-экономические связи, - подчеркнул Президент. - У нас конкретные цели - надо превзойти миллиардный уровень нашего товарооборота, чего бы это нам ни стоило. Потенциал величайший. Просто надо работать. Даже без напряжения мы сможем превзойти этот рубеж. Мы будем очень высоко ценить, если в этом направлении наши друзья в Пакистане будут двигаться. Я вас хочу заверить, что мы в этом направлении сделаем все".

При этом глава государства подчеркнул, что в лице Беларуси Пакистан всегда будет иметь надежного друга, несмотря ни на какие мировые катаклизмы. "Передайте руководству Пакистана: мы привержены нашим договоренностям, несмотря на какие-то мировые противоречия, катаклизмы. Это нас не касается. Наши отношения будут такими, какими они были до сих пор - динамично развивающимися", - заверил Александр Лукашенко.

В свою очередь Масуд Хан Раджа сказал, что для него была большая честь стать первым послом Пакистана в Беларуси и работать здесь. "Во время своей дипломатической миссии я получал все необходимое содействие со стороны белорусского руководства", - отметил он. Посол подчеркнул большую роль лидеров двух стран в продвижении белорусско-пакистанского сотрудничества, которое, по его мнению, имеет большой потенциал развития.

В ходе встречи обсуждался весь спектр развития торгово-экономических контактов, в том числе в рамках предстоящего в этом году в Таджикистане масштабного бизнес-форума.-0-