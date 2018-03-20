20 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко высоко оценил достижения творческой молодежи, с которыми ознакомился сегодня на выставке-презентации в Белорусском государственном молодежном театре, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства детально осмотрел все павильоны и стенды. Выставка-презентация достижений творческой молодежи состоит из 3 информационных стендов ("Подготовка кадров в сфере культуры", "Деятельность специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи", "Деятельность фонда Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства") и 4 тематических павильонов. В частности, в первом павильоне отражены традиции и инновации в современной культуре. На плазменном экране демонстрируются видеофрагменты новаторских творческих проектов Белорусского государственного университета культуры и искусств - мюзиклов "Дубровский", "Казанова", "Семь тайн Беларуси". Представлены костюмы из студенческих мюзиклов, а также декоративно-прикладное искусство (текстиль и керамика), коллекция белорусских народных музыкальных инструментов. В интерактивной части - игра на старинных музыкальных инструментах, вокальные фрагменты из мюзикла "Казанова". Кроме того, представлен альбом по строительству спортивно-культурного центра университета культуры и искусств.

Президент отметил авторские произведения студентов и выпускников Белорусского государственного университета культуры и искусств. К примеру, на выставке была картина с изображением храма, выполненная из фетра, стекла и металла. Внимание привлекло и декоративное панно, сделанное из текстильной мозаики. Кстати, многие из авторских работ уникальны своими техниками. Особый интерес главы государства вызвали старинные музыкальные инструменты и керамика, которые также делают молодые талантливые мастера.

Еще один павильон посвящен визуальным и зрелищным искусствам. На плазменном экране были продемонстрированы фрагменты фильмов в игровой, неигровой, анимационной формах, созданные студентами и выпускниками Белорусской государственной академии искусств. Макеты и фотографии рассказывают о новаторских разработках в области промышленного дизайна студентов Белгосакадемии искусств. Кроме того, здесь представлены живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и монументально-декоративное искусство (работы академии искусств и Минского государственного художественного колледжа имени А.К.Глебова). Фотоматериалы знакомят с работами по художественному оформлению и росписи культовых зданий. Представлены также награды студентов и преподавателей академии искусств и художественного колледжа. В интерактивной части - демонстрация процесса изготовления линогравюр, каллиграфического письма, дизайнерского 3D-npoeKTa "Levitron".

Глава государства также ознакомился с павильоном, рассказывающим о хореографическом искусстве. В его разделах - фотографии и информация о Белорусской государственной хореографической гимназии-колледже, кафедрах Белгосуниверситета культуры и искусств, Белгосакадемии музыки, готовящих специалистов в области хореографического искусства. Здесь есть также сценические костюмы, созданные за счет средств специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи. Президенту были показаны элементы хореографии.

Должное внимание на выставке уделено и музыкальному искусству. Здесь информация об академии музыки и Республиканской гимназии-колледже при академии музыки. На плазменном экране - видеопрезентация новаторских творческих проектов академии музыки и гимназии-колледжа (творческий проект "Дакрананне", детский телевизионный конкурс "Талент краiны", культурно-просветительский проект "Пасхальный фестиваль"). Представлены также высококлассные музыкальные инструменты для участия в конкурсах - баян, скрипка Гварнери, арфа Salvi, саксофон Selmer.

Александр Лукашенко тепло пообщался со студентами, которые представили свои таланты, выступили с музыкальными и вокальными номерами (струнный квартет, арфа, вокал). Кстати, на старинной скрипке Гварнери (17 век) играла студентка Полина Черневская. Выступили также студентка Белгосакадемии музыки Анастасия Рябцевич, которая под аккомпанемент студента этого же вуза Александра Данилова (солиста Белгосфилармонии) исполнила произведения Станислава Монюшко.

Кроме того, выступил музыкальный коллектив Белгосуниверситета культуры и искусств "Волочебники" и хор Белгосакадемии музыки. Главе государства понравились выступления и он заметил: "А говорят, на "Евровидение" некого посылать...".

В Беларуси в целом успешно реализуется государственная молодежная политика в сфере культуры. Так, осуществляется система мер, направленных на социальную защиту и поддержку талантливой молодежи по различным направлениям. Победители республиканских художественно-творческих состязаний, лауреаты и стипендиаты специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи имеют право зачисления в учреждения среднего специального и высшего образования в сфере культуры без вступительных испытаний. Совершеннолетним молодым гражданам, являющимся лауреатами специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи, предоставляется внеочередное право на получение льготных кредитов на строительство (приобретение) жилья.

Кроме того, юноши и девушки, включенные в банк данных талантливой молодежи, имеют ряд дополнительных льгот и социальных гарантий, в том числе это повышение тарифных ставок на 50% молодым специалистам, распределенным в организации, финансируемые из бюджета, создание условий руководителями организаций, где учатся, работают лица, включенные в банк данных, для их профессионального роста (предоставление права внеочередного заселения в общежитие в период обучения, первоочередное включение в кадровый резерв, направление на стажировки, переподготовку, повышение квалификации).-0-

Фото Максима Гучека