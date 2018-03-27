27 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за сбалансированный подход при реформировании Налогового кодекса. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с председателем Совета по развитию предпринимательства, руководителем Аппарата Совета Министров Александром Турчиным, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас должна быть налоговая система действительно необременительной. Но государство должно функционировать. И второе, что абсолютно правильно и точно, нас критикуют порой за это, нам нужен Налоговый кодекс удобный, простой, чтобы люди понимали его. Но, реформируя его, чтобы мы ни в ту, ни в другую сторону крен не сделали. То есть не сделали нашу налоговую систему избыточной, чтобы она не давила на предпринимательство. И, с другой стороны, чтобы мы (это еще опаснее) не оголили государство. Нельзя оголить основные направления деятельности государства. А это - налоги, деньги", - заявил Президент.

Александр Лукашенко также поинтересовался процессами, происходящими в предпринимательской среде, и работой обновленного совета. "В связи с этим я хотел бы знать, когда мы проведем на уровне Президента заседание этого совета. Когда вы будете готовы, чтобы он не был подобен на прежний совет, когда они приходили и начинали рассказывать, как они работают у себя на конкретном предприятии и какие у них проблемы, и иногда попросят что-то. Мне хотелось бы знать, как в целом обстоят дела и что в целом нужно для предпринимательской среды", - сказал глава государства.

Как рассказал журналистам Александр Турчин после встречи с Президентом, в настоящее время ведется большая и системная работа над новой редакцией Налогового кодекса. "В Министерстве финансов создана рабочая группа - порядка 60 человек. В нее входят и представители Совета по развитию предпринимательства, представители бизнес-сообщества. Заседания рабочей группы проводятся 2-3 раза в неделю. Помимо этого, в правительстве под председательством первого вице-премьера создана рабочая группа более высокого уровня для того, чтобы те проблемные вопросы, которые не решаются в Минфине, мы могли выносить на этот уровень и принимать решения", - отметил он.

"Как и было поручено Президентом, к 1 сентября 2018 года мы должны внести новую редакцию Налогового кодекса. Идеология должна быть такова - максимально упростить само налоговое администрирование. Но уровень собираемости и уровень доходов бюджета как минимум должен остаться на прежнем уровне", - добавил Александр Турчин.

Как сообщалось, в октябре 2017 года Президент Беларуси подписал указ №370, предусматривающий повышение роли Совета по развитию предпринимательства за счет наделения его дополнительными полномочиями.

К компетенции совета относится рассмотрение и согласование проектов нормативных правовых актов, в том числе технического характера, оказывающих влияние на порядок и условия ведения предпринимательской деятельности. Совет также наделен правом напрямую вносить предложения по совершенствованию законодательства в Министерство экономики и правительство. Эти предложения являются обязательными для рассмотрения.

Кроме того, члены совета могут участвовать в работе общественно-консультативных советов по развитию предпринимательства, созданных при республиканских органах госуправления и иных организациях, подчиненных правительству, местных органах власти. Практика показывает, что именно на таких площадках путем дискуссий и обмена мнениями вырабатываются, а потом и принимаются наиболее эффективные решения по регулированию бизнес-сферы.

Указом также был обновлен состав совета. В него вошли представители малого, среднего и крупного бизнеса, занятые в различных сферах экономической деятельности.-0-

Лукашенко обсудил с Турчиным перспективы создания министерства цифровой экономики "Хочу с вами посоветоваться по поводу цифровой экономики и так называемого цифрового министерства. Это предприниматели внесли (предложение. – Прим. БЕЛТА). Вы как на это смотрите, стоит нам создавать новое министерство цифровой экономики?" - спросил Президент.

Министерство цифровой экономики может быть создано в Беларуси уже в 2018 году "Глава государства сроки конкретные не обозначал, но правительство не будет затягивать с этим вопросом. Определенные наработки у нас есть", - сказал Александр Турчин.