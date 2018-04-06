6 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за выработку приемлемых для всех принципов сотрудничества в Европе. Об этом он заявил сегодня на встрече с руководителями делегаций, участвующими в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.
Президент напомнил, что в ходе 26-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ белорусская сторона предложила начать дискуссию о запуске переговорного процесса, направленного на преодоление существующих противоречий и формирование новых конструктивных отношений в регионе ОБСЕ. "Следует выработать приемлемые для всех принципы сотрудничества в Европе. Важную роль мог бы сыграть экспертный диалог с участием аналитических центров, правительственных и частных структур по вопросам определения общих целей, ориентированных на укрепление доверия между странами как минимум в политической и военной сферах", - заявил глава государства.
По его словам, хорошей возможностью для начала такой дискуссии является запланированная на май 2018 года в Минске международная экспертная конференция "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех".
Также в 2018 году в Беларуси пройдут антитеррористическая конференция ОБСЕ "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху" и встреча Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.
Глава государства пригласил всех партнеров принять участие в этих мероприятиях на самом высоком уровне.
"Международная обстановка сегодня буквально перенасыщена напряженностью. Наиболее опасная тенденция на евроатлантическом пространстве - идет расшатывание системы противовесов‚ ранее сдерживавшей соперничающие государства и блоки. Находясь на своеобразном геополитическом разломе, Беларусь осознает ущербность раскручивания спирали конфронтации в Европейском регионе. Мы фактически на пороге новой гонки вооружений. Эксперты утверждают, что холодная война уже идет", - подчеркнул белорусский лидер.
Он констатировал, что попытки выработать новую парадигму мироустройства происходят не за столом переговоров‚ а в горячих точках. И ближайшая из них - Донбасс. "Широкомасштабные боевые действия благодаря минским соглашениям там остановлены, но люди, к сожалению, продолжают гибнуть. Еще раз подтверждаю - мы готовы сделать все, чтобы на Донбассе был мир. На принципах соблюдения всех международно-правовых формальностей и при согласии конфликтующих сторон", - сказал Президент.-0-
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