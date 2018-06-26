Лукашенко заявил о большом количестве вопросов к Мингорисполкому

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у него есть много вопросов к Минскому городскому исполнительному комитету. Соответствующее заявление прозвучало сегодня во время принятия кадровых вопросов, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства согласовал назначение Николая Рогащука, который до настоящего времени занимал должность председателя комитета экономики Минского горисполкома, на должность заместителя председателя Минского облисполкома.

"С Минского горисполкома на облисполком не настораживает?" - задал вопрос глава государства.

Глава Администрации Президента Наталья Кочанова ответила, что соответствующие вопросы обсуждались с Николаем Рогащуком. "Он человек, который работал в регионе. Знает систему работы в регионах. И он с удовольствием принял предложение", - сказала она.

"А чем занимались в регионах?" - поинтересовался Президент.

"Я работал девять с половиной лет в Брестском облисполкоме в фонде госимущества (фонд "Брестоблимущество". - Прим. БЕЛТА), от первого специалиста до первого замдиректора вырос там. Плотно работали и с комитетом экономики, и с комитетом по сельскому хозяйству. А в 2013 году переехал в Минск: пригласили тоже в фонде госимущества, а потом в комитете экономики. Можно сказать, что понимаю специфику и разницу", - рассказал Николай Рогащук.

Наталья Кочанова также отметила, что на новую должность Николая Рогащука пригласил председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко: "Это его предложение. Он его пригласил и беседовал с ним. И сделал вывод, что он как раз готов возглавить экономическое направление в облисполкоме".

Александр Лукашенко в связи с этим поинтересовался, есть ли достойная кандидатура для того, чтобы заменить Николая Рогащука на прежней должности. "Смотрите, чтобы был перспективный и крепкий человек. Потому что, скажу вам откровенно, к горисполкому у меня пока много вопросов", - сказал Президент.-0-