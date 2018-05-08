8 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о недопустимости послабления ответственности в отношении распространителей наркотиков. Об этом по итогам встречи с главой государства рассказал журналистам председатель Верховного суда Валентин Сукало, передает корреспондент БЕЛТА.

"Обговаривались вопросы дальнейшей борьбы с наркоманией и преступлениями, связанными с наркотиками. Глава государства однозначно отметил, что послабления в отношении сбытчиков и распространителей наркотиков быть никакого не может. В отношении потребителей возможны какие-то послабления и снисхождения, - сказал председатель Верховного суда. - А что касается той формы, которая сегодня избрана группой матерей, то это является недопустимым, это давление и вмешательство в правосудие. И это не тот способ, который должен быть у нас".

Валентин Сукало отметил, что существует законный порядок рассмотрения и разрешения вопросов по каждой конкретной жалобе. При этом он констатировал, что из числа объявивших голодовку матерей осужденных в Верховный суд обращались только шесть. "Причем две получили, как мне кажется, по жалобам удовлетворение. Наказание было снижено. Поэтому есть законный способ обращения в Верховный суд с надзорными жалобами по каждому конкретному случаю. Но какого-то послабления всеобщего, особенно для распространителей, как заявил глава государства, не предполагается", - сказал председатель Верховного суда.

Отвечая на вопрос о планируемом обсуждении в парламенте изменений в антинаркотическое законодательство, Валентин Сукало сказал: "Речь шла именно об этом. Чтобы в том проекте, который будет, предусмотреть какое-то возможное снисхождение только в отношении потребителей".

Председатель Верховного суда также обратил внимание на тот факт, что и в ныне действующем законодательстве для потребителей наркотиков предусмотрены альтернативные меры наказания, не связанные с лишением свободы. Так, санкция ч.1 ст.328 Уголовного кодекса за незаконные без цели сбыта изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок от двух до пяти лет. "Там лишение свободы назначается только в отношении 30% лиц. Где ранее судимы, возможно, какие-то асоциальные лица. А в отношении остальных назначается наказание, не связанное с лишением свободы. Так что в принципе для потребителей практика назначения наказаний является выдержанной и избранной", - считает Валентин Сукало.

"Что касается наказаний для распространителей, сбытчиков, изготовителей наркотиков, то, конечно, там санкции суровые, но судьи выполняют свой долг. Они работают в рамках того закона, который есть. Они не вправе корректировать закон. И они от имени государства выносят именно те наказания, которые предусмотрены в законе", - добавил он.-0-