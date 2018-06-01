1 июня, Дивин /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о необходимости значительного усиления поддержки семей с детьми. Об этом он заявил сегодня, общаясь с пограничниками и их семьями при посещении погранзаставы "Дивин" в Кобринском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на один из вопросов, глава государства высказался за то, чтобы сохранять и наращивать спектр оказываемой поддержки и льгот для семей с детьми. В частности, он заявил, что в Беларуси не планируется сокращать отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет, хотя даже во многих развитых странах мира на такой продолжительный срок он не предоставляется. "Пока мы это тянем. Но остальные льготы, я полагаю, надо предоставлять большие, когда рождается третий ребенок. Очень большие. Квартира... Четвертый - еще больше льготы. Пятый - беспрецедентная льгота. Я потихоньку это уже начинаю делать", - заявил глава государства.

Он пояснил, что в белорусских семьях рождается один или два ребенка, а потому основной объем поддержки необходимо направить на то, чтобы в семьях появлялось больше детей. "Поэтому мы будем очень заинтересовывать", - сказал он.

Президент наряду с этим заметил, что в Беларуси и так существуют большие льготы для семей с детьми по сравнению с зарубежными странами. Вместе с тем он констатировал наличие демографической проблемы в стране, а соответственно необходимости сохранения и развития практики предоставления поддержки. -0-

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