1 июня, Дивин /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о необходимости значительного усиления поддержки семей с детьми. Об этом он заявил сегодня, общаясь с пограничниками и их семьями при посещении погранзаставы "Дивин" в Кобринском районе, передает корреспондент БЕЛТА.
Отвечая на один из вопросов, глава государства высказался за то, чтобы сохранять и наращивать спектр оказываемой поддержки и льгот для семей с детьми. В частности, он заявил, что в Беларуси не планируется сокращать отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет, хотя даже во многих развитых странах мира на такой продолжительный срок он не предоставляется. "Пока мы это тянем. Но остальные льготы, я полагаю, надо предоставлять большие, когда рождается третий ребенок. Очень большие. Квартира... Четвертый - еще больше льготы. Пятый - беспрецедентная льгота. Я потихоньку это уже начинаю делать", - заявил глава государства.
Он пояснил, что в белорусских семьях рождается один или два ребенка, а потому основной объем поддержки необходимо направить на то, чтобы в семьях появлялось больше детей. "Поэтому мы будем очень заинтересовывать", - сказал он.
Президент наряду с этим заметил, что в Беларуси и так существуют большие льготы для семей с детьми по сравнению с зарубежными странами. Вместе с тем он констатировал наличие демографической проблемы в стране, а соответственно необходимости сохранения и развития практики предоставления поддержки. -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3453 BYN
|2.344 BYN
|2.35 BYN
|USD
|2.0093 BYN
|2.005 BYN
|2.01 BYN
|RUB
|3.2325 BYN
|3.22 BYN
|3.235 BYN