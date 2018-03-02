Лукашенко заслушал отчет правительства о социально-экономическом развитии Беларуси

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал отчет правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики страны за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главе государства доложили о социально-экономическом развитии страны в прошлом году, внесли предложения в отношении дополнительных мер для обеспечения устойчивого экономического роста и выхода на задания пятилетки.

Особое внимание было уделено принимаемым мерам по обеспечению занятости, повышению оплаты труда и пенсий, теме снижения инфляции. Также были обсуждены перспективы наращивания в 2018 году золотовалютных резервов Беларуси и сокращения валового внешнего долга, участие банковской системы в развитии экономики страны.

В мероприятии приняли участие высшие должностные лица, руководители министерств и ведомств, председатели облисполкомов, городских и районных исполнительных комитетов, руководство ведущих предприятий и системообразующих банков.