Лукашенко зажег рождественскую свечу в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко зажег рождественскую свечу у Минской иконы Божией Матери в Свято-Духовом кафедральном соборе, передает корреспондент БЕЛТА.

Главу государства встретил Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. В храме также присутствовали представители православных братств и сестричеств, учащиеся воскресной школы, прихожане.

Александр Лукашенко отметил, что, следуя в храм, подумал о том, что в жизни есть много разных праздников. "И критерий этой разности - отношение людей к этим праздникам", - сказал он. Так, кто-то отмечает День Октябрьской революции или 1 Мая, а кто-то просто использует эти дни, чтобы заняться своими делами. "Но есть праздники, которые празднуем все мы. Это всеобщие праздники - и семейные, и общенародные. И на улицу мы выходим для того, чтобы их отпраздновать. Это и светские праздники, и, как у нас принято говорить, духовные. Хотя и светские праздники, о которых я скажу, пронизаны высочайшей духовностью. Допустим, День Победы, День Независимости, 8 Марта", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что такие духовные праздники, как Рождество Христово или Пасха, празднует весь народ. "Эти праздники - дни воодушевления и вдохновения всего народа", - сказал Президент. Он особо отметил, что их в разные дни отмечают все, вне зависимости от вероисповедания.

"И это величайшее наше достижение, что наши люди этот праздник празднуют все, не глядя на то, что принадлежат к другим конфессиям. Потому что они принадлежат одной единой нашей стране, этому клочку земли, имя которому - Беларусь", - добавил белорусский лидер.

Митрополит Павел поздравил Александра Лукашенко с Рождеством. "Мы говорим сегодня о том, что Рождество Христово является праздником не только планетарного значения, но во веки веков. Пока будут жить люди на земле, для них это будет действительно величайший праздник", - сказал он.

Главе государства Митрополит пожелал "помощи Божией в трудах, доброго здравия и многая лета".

Президент передал в дар Белорусской православной церкви икону Рождества Христова, написанную в уникальной технике восковой темперы. Иконография близка Полоцкой фреске и традиционна для белорусской школы иконописи XII века. Икона представляет собой многофигурную композицию с тонкой, миниатюрной детализацией.

Митрополит Павел подарил Александру Лукашенко икону "Спаситель". Она привезена митрополитом из Иерусалима и освящена на Гробе Господнем.

Минский образ Божией Матери, у которого зажег рождественскую свечу глава государства, - одна из важнейших христианских святынь Беларуси.

По церковному преданию, авторство иконы восходит к святому апостолу и евангелисту Луке, который известен и как первый иконописец. Эта работа выполнялась им в I в. от Рождества Христова. Сказав, что благодать Божия будет с иконой беспрестанно, Дева Мария благословила изображение и напутствовала его как зримый знак своего постоянного и благодатного присутствия среди людей.

Икона многие годы находилась в Византии, затем в городе Корсунь (Херсон). По преданию, эту икону привез князь Владимир Святославович из Корсуни, и со времени крещения Руси она находилась в киевской Десятинной церкви. Образ уцелел при разграблении Киева татаро-монголами в 1240 году, в конце XV века во время набега на Киев татары сняли с него дорогую ризу, а сам образ бросили в Днепр.

По легенде в 1500 году икона таинственным образом появилась в Минске на реке Свислочь напротив замка. Ее заметили горожане по необычному свету, сиявшему в этом месте, и торжественно перенесли ее в замковую церковь Рождества Богородицы. В 1616 году образ перенесен из замковой церкви в храм Свято-Духова монастыря. В начале Великой Отечественной войны образ был спасен верующими и в 1941 году внесен в собор св. Катерины на Немиге. После закрытия церкви на Немиге в 1945 году святыню перенесли в Свято-Духов собор, где он и находится по сей день и пользуется огромной любовью среди верующих.-0-