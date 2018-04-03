Лукашенко ждет более эффективной работы по господдержке некоммерческих секторов АПК

3 апреля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Работа по государственной поддержке некоммерческих секторов агропромышленного комплекса должна быть более эффективной. Такую задачу Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил сегодня на республиканском семинаре-совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Конечно, государственная поддержка некоммерческих секторов АПК, очень трудоемких и основополагающих, будет. Однако и здесь я ожидаю более эффективной работы", - сказал Александр Лукашенко.

В числе этих секторов агропромышленного комплекса глава государства назвал науку и аграрное образование, семеноводство, племенное дело, мелиорацию, сохранение почвенного плодородия‚ фитосанитарные и иные меры. "Поддержка по этим направлениям прекращена не будет. Это государственное дело", - отметил Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание, что у каждой из этих подотраслей должны быть свои индикаторы - цифровые значения, за достижение которых можно получать финансирование.

"Что касается коммерческих проектов, то поддерживать мы будем только те, где окупаемость просчитывается в ближайшем будущем - не более пяти-семи лет", - сказал глава государства.

"Надо думать об экономике, о ее качественных показателях: удой, урожайность, привес, расход кормов. При современном уровне технологий и оборудования, элементарной производственной дисциплине и использовании продуктивных сортов растений и пород животных можно повысить эффективность хозяйствования не менее чем в полтора раза уже сейчас", - убежден белорусский лидер.-0-