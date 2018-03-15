15 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ждет от Конституционного суда предложений по повышению эффективности всей судебной системы. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с судьями Конституционного суда, передает корреспондент БЕЛТА.

"Жду от вас и Администрации Президента конкретных предложений по повышению эффективности всей судебной системы",- сказал Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что недавно подводились итоги работы правоохранительных органов, после чего было принято решение вернуться к вопросу о деятельности судебной системы. "Не просто вернуться. Нам надо проанализировать работу судебной ветви власти", - отметил он.

"Считаю, что Конституционный суд сквозь призму поступающих к нему обращений и наработок способен независимо, открыто и предметно посмотреть на работу судов общей юрисдикции", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко поручил руководству Администрации Президента при подготовке соответствующего совещания воспользоваться опытом и знаниями судей Конституционного суда. "Наверное, это будет правильно. С точки зрения этики, если можно так сказать, никто не упрекнет их, когда они проанализируют работу наших судов общей юрисдикции, и мы проведем анализ деятельности этой ветви власти", - резюмировал глава государства.-0-