Лукашенко ждет от милиции борьбы с поставщиками наркотиков, а не погони за "мелочевкой"

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители должны усилить работу по борьбе с поставщиками наркотиков в страну, а не гонятся за "мелочевкой". Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Совета Безопасности Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы боремся против наркоманов, а где те, которые сегодня партиями поставляют эту наркоту в Беларусь? Вот кто главный преступник, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Заботясь только о показателях, никакой речи об эффективной ликвидации каналов поступления наркотиков в страну идти не может. Конечно, намного легче получить быстрый результат за счет "мелочевки", а ситуация на самом деле будет только ухудшаться".

Президент обратил внимание, что государство реализует целый комплекс мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и противодействию наркомании. МВД докладывает об успешной работе в этом направлении. Однако глава государства усомнился, не работают ли соответствующие подразделения внутренних дел исключительно на статистику. "Не скрывается ли за достигнутыми успехами борьба с мелкими сбытчиками наркотиков или теми, кто сел на эту иглу?" - спросил Александр Лукашенко.-0-