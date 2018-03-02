Лукашенко ждет от правительства нового стиля работы и устранения разобщенности

2 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Правительству необходимо поменять стиль и методы работы, а также устранить разобщенность в целях. Такое требование Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил сегодня во время отчета правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень настораживает стиль и методы работы действующего правительства. Унаследовали практически все недостатки прошлого, а лучшее не взяли. Ваша поведенческая модель никак не соответствует матрице задач вертикали власти и целям пятилетки. Все поручения ключевым должностным лицам вертикали власти каждый из вас должен неукоснительно выполнять", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что все органы власти должны глубоко понимать важность согласованных действий при решении стоящих перед страной задач. "Высшие должностные лица несут большую, чем члены правительства, ответственность за ситуацию в стране, то же самое и снизу - губернаторы. Поэтому давайте будем действовать в одной увязке для того, чтобы страна развивалась, а не смотреть косо на правительство, - призвал Президент. - Разобщенности при выполнении задач, которые перед нами стоят, быть не должно".

Александр Лукашенко потребовал кардинального улучшения качества государственного управления. "Белорусская экономика всегда работала и будет работать в непростых, тяжелых условиях. Нам нечем с вами подстраховаться. Обострение протекционизма, грубое нарушение международных правил торговли, борьба за доступ к технологиям, ресурсам, рынкам сбыта - это новая реальность и те условия, в которых нам предстоит жить", - отметил глава государства.

Президент добавил, что мир все более становится националистичным и каждая страна хочет выжить сама по себе. "А значит, во всех планах из этого и исходите", - потребовал он.-0-